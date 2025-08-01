Barajlar alarm veriyor: 3 büyük kentte ve yurt genelinde büyük düşüş

Türkiye'nin dört bir yanında sıcak hava nedeniyle barajlar endişe verici seviyelere düştü. SABAH, alarm veren su kaynaklarına ilişkin detaylara mercek tuttu:

İSTANBUL: İstanbul'da etkisini gösteren sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, durum barajlara da yansıdı. İSKİ verilerine göre bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 52.67 olarak ölçüldü.

ANKARA: Başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Çamlıdere Barajı'nda, kuraklık ve mevsimsel düşüş nedeniyle su seviyesi kritik seviyelere indi. ASKİ verilerine göre, 2024'te Ankara'daki barajlarda kullanılabilir su hacmi yaklaşık 488 milyon 877 bin metreküp iken, bu rakam 2025'te 170 milyon 669 bin metreküpe geriledi. Böylece kullanılabilir su miktarı yüzde 65'ten fazla azalmış oldu. Şehirdeki tüm barajları bugün yüzde 21.58 olarak kayıtlara geçti.

İZMİR: Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 3.3 ölçülen su miktarı kritik seviyeye ulaştı. Doluluk oranları diğer noktalarda; Ürkmez Barajı 11.04, Tahtalı Barajı 8.47, Gördes Barajı 0, Balçova Barajı 29.95, Güzelhisar Barajı yüzde 57.85 olarak ölçüldü.

DÜZCE: Kentte tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde önemli rol oynamasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini sağlayan Hasanlar Barajı'nda su seviyesi, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan kuraklığa bağlı olarak düştü. Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajda doluluk yüzde 30 ölçüldü.

AYDIN: Kuraklığın her geçen gün etkisini hissettirdiği Aydın'da Çine, Aydın, Koçarlı ve Söke Ovası'nı besleyen Adnan Menderes Barajı'nda su seviyesi baraj tarihinin en düşük seviyesine düştü. Baraj içerisinde suların çekilmesi nedeniyle adacıklar oluşurken, yetkililer gerek kullanma gerekse tarımsal sulamalarda suyun tasarruflu kullanılmasını istedi. Kemer, Gökbel, İkizdere, Karacasu, Topçam ve Karpuzlu-Yaylakavak barajlarındaki düşüş endişe yaratıyor.

ÇANAKKALE: Kaz Dağları'ndan beslenen 250 bin dekar alanın sulanmasını sağlayan Bayramiç Barajı'nın mayıs ayında yüzde 83 olan su seviyesi, sıcaklık ve kuraklık nedeniyle yüzde 40'lara kadar geriledi.

TEKİRDAĞ: İçme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor. Naip Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaşarak yüzde 2'nin altına düştü.

BARTIN: 3 aydır yağmur yağmaması nedeniyle Kirazlıköprü ve Kozcağız barajlarında su seviyesi yüzde 15'in altına düştü. Bölgedeki 15 kilometrelik Gökırmak kururken, Kirazlıköprü Barajı ile ırmak yatağının son hali endişeye neden oldu.

SİVAS: Şehir şebeke suyuna da destek sağlayan ve geçen sene su seviyesi ciddi oranda düşen Pusat Özen Barajı'ndaki doluluk oranı, bu yılki yoğun kar yağışı ve bahar yağmurlarına rağmen beklenen düzeye ulaşmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, tarımsal sulamanın barajlarda ciddi etkisi olduğunu belirterek, "Sivas'ın, yarı kurak ve kurak bir topoğrafyaya sahip olması hasebiyle burada çok ciddi tarım politikaları uygulanması lazım. Ciddi boyutta tarım alanlarına ait revizyonlar yapılması lazım" dedi.