Barbarlık müzesi yenileniyor

TİKA Başkanı Abdullah Eren, Kıbrıs'ta yaşanan katliamların unutlmaması için Rumlar tarafından katledilen Türkler için Lefkoşa'da açtıkları Barbarlık Müzesi'nde düzenleme çalışmaları yaptıklarını belirtti. Eren, hayatını kaybedenlerin anısının yaşatılması ve yaşananların gelecek nesillere aktarılması amacıyla yaptıkları müzenin açılışının 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı. Tarihi olayların toplumsal hafızada korunmasının önemini vurgulayan Eren, özellikle 1974'te Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde 126 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. Bunların arasında 66 çocuk bulunduğunu belirten Eren, olayın ardından toplu mezarlara defnedilen kişilerin kimlik tespitlerinin 2017 yılından itibaren sürdüğünü ifade etti. Eren, bu yıl kimlikleri tespit edilen 15 şehit defin töreni düzenlendiğini aktardı.

TONYUKUK DA BİTMEK ÜZERE

Eren, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki eski bir akü fabrikasını Potoçari Soykırım Müzesi'ne dönüştürüldüğünü de aktardı. Moğolistan'daki Tonyukuk Müzesi çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini açıklayan Eren, müzenin, tarihî mirasın korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör