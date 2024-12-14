Barbaros’ta dönüşüm yüzde 90 tamamlandı

Kocaeli'nin depreme karşı daha dirençli bir kent haline gelmesi için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesinde yer alan ve TÜPRAŞ dolum tesislerine yakınlığı nedeniyle riskli kabul edilen Barbaros Mahallesi, "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında Derince Sopalı Mahallesi'ne taşınıyor. TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarda ilerleme oranı %90 seviyesine ulaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan projede, kısa sürede önemli bir başarıya imza atılarak hak sahiplerinin %99'u ile anlaşma sağladı. Barbaros Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Derince Sopalı Mahallesi'nde hazırlanan yeni yaşam alanına taşınacak.Projenin 1. etap ihalesi kapsamında bölgede; 534 konut, 40 dükkan,1 cami ve gerekli altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor. 24 blok ve 1 camiden oluşan projede, şu ana kadar ilerleme oranı %90 seviyesine ulaştı. Projenin tamamlanması için iskân işlemlerinin tesis edilmesi, gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanması ve hak sahiplerinin kura ile belirlenmesi gerekiyor. Bu aşamaların tamamlanmasıyla Barbaros Mahallesi sakinleri, yeni yaşam alanlarına taşınarak daha güvenli ve modern bir çevrede yaşamaya başlayacak.