Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico’da dev kapışma!

La Liga'nın en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico'ya bu kez Spotify Camp Nou ev sahipliği yapıyor. Barcelona ile Real Madrid'in mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, dev maçın Türkiye'de hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.