Haberler Yaşam Haberleri Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico'da dev kapışma!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 10:09

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico'da dev kapışma!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, sezonun ilk El Clasico mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Dev derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatine ve yayınlanacağı kanala ilişkin detayları takip ediyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico’da dev kapışma!
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La Liga'nın en büyük rekabetlerinden biri olan El Clasico'ya bu kez Spotify Camp Nou ev sahipliği yapıyor. Barcelona ile Real Madrid'in mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, dev maçın Türkiye'de hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Barcelona - Real Madrid maçı, 25 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Sezonun ilk El Clasico mücadelesinde iki ezeli rakip, üç puan için sahaya çıkacak.

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BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

El Clasico heyecanı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. İspanya'nın iki köklü kulübünü bir araya getiren mücadele, televizyonun yanı sıra dijital platformlardan da izlenebilecek. S Sport yayınlarına TV+ üzerinden de ulaşılabilecek.

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BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sezonun ilk El Clasico'suna Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak. Barcelona'nın sahasında oynanacak mücadelede tribün desteğini arkasına alarak ezeli rakibi karşısında galibiyet arayacak.

EL CLASİCO'DA SON MAÇI KİM KAZANDI?

Barcelona ile Real Madrid, La Liga'da son olarak 2025-2026 sezonunun 35. haftasında Camp Nou'da karşılaşmıştı. Barcelona ekibi, sahasında oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrılarak lig şampiyonluğunu garantilemişti.

Bu sezonki ilk randevuda Barcelona, ezeli rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürmeye çalışacak. Real Madrid ise geçen sezonun deplasman yenilgisini telafi ederek lig yarışında önemli bir galibiyet elde etmek istiyor.

BARCELONA VE REAL MADRİD'İN LA LİGA PUAN DURUMU

El Clasico öncesinde Barcelona, La Liga'da oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak 27 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Real Madrid ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle topladığı 21 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ezeli rakipler arasındaki 6 puanlık fark, derbinin şampiyonluk yarışı açısından önemini artırıyor. Barcelona galibiyet serisini sürdürmek isterken Real Madrid, deplasmandan üç puanla dönerek liderle arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor.

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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? El Clasico'da dev kapışma!
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