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Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:51

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Derbinin oynanacağı tarihe ilişkin son gelişmelerin ardından futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı günü, başlama saatini öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS-FB derbisinin maç programı...

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi!
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihinin değişebileceğine yönelik iddialar, maç öncesinde futbol gündemini hareketlendirdi. Karşılaşmanın başka bir güne alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen futbolseverler için derbinin programı kesinleşti.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverleri sezonun en büyük derbilerinden biri bekliyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesini ekran başından izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, ligin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma şifresiz olmayacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden takip edebilecek.

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GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği iddiaları, derbi öncesinde yeni bir tartışma başlattı. Daha önce pazartesi günü için açıklanan karşılaşmanın bir gün erkene çekilmesi gündeme gelirken Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karar beklendi.

TFF Yönetim Kurulunun 20 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda derbinin tarihinin değiştirilmemesine karar verildi. Böylece karşılaşmanın daha önce ilan edilen 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı kesinleşti.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Derbiye kısa süre kala teknik heyetlerin sahaya süreceği kadrolar da futbol gündemindeki konular arasında bulunuyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin resmî ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Takımların sahaya çıkacağı kadrolar, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala kulüpler tarafından duyurulması öngörülüyor.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 8. hafta sonunda ilk 5 takımın puan sıralaması:

Galatasaray – 19 puan

Amedspor – 17 puan

Fenerbahçe – 16 puan

Trabzonspor – 16 puan

Beşiktaş – 15 puan

Derbide Galatasaray kazanması halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkıyor. Fenerbahçe'nin galibiyeti durumunda ise iki takımın puanları eşitlenecek.

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi!
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