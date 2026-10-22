Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihinin değişebileceğine yönelik iddialar, maç öncesinde futbol gündemini hareketlendirdi. Karşılaşmanın başka bir güne alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen futbolseverler için derbinin programı kesinleşti.
Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverleri sezonun en büyük derbilerinden biri bekliyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesini ekran başından izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, ligin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma şifresiz olmayacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden takip edebilecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği iddiaları, derbi öncesinde yeni bir tartışma başlattı. Daha önce pazartesi günü için açıklanan karşılaşmanın bir gün erkene çekilmesi gündeme gelirken Türkiye Futbol Federasyonunun vereceği karar beklendi.
TFF Yönetim Kurulunun 20 Ekim Salı günü gerçekleştirdiği toplantıda derbinin tarihinin değiştirilmemesine karar verildi. Böylece karşılaşmanın daha önce ilan edilen 26 Ekim Pazartesi günü oynanacağı kesinleşti.
Derbiye kısa süre kala teknik heyetlerin sahaya süreceği kadrolar da futbol gündemindeki konular arasında bulunuyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin resmî ilk 11'leri henüz açıklanmadı. Takımların sahaya çıkacağı kadrolar, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala kulüpler tarafından duyurulması öngörülüyor.
Süper Lig 8. hafta sonunda ilk 5 takımın puan sıralaması:
Galatasaray – 19 puan
Amedspor – 17 puan
Fenerbahçe – 16 puan
Trabzonspor – 16 puan
Beşiktaş – 15 puan
Derbide Galatasaray kazanması halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkıyor. Fenerbahçe'nin galibiyeti durumunda ise iki takımın puanları eşitlenecek.