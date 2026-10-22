Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-FB derbisi!

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi mücadelesini ekran başından izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, ligin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma şifresiz olmayacak. Futbolseverler, mücadeleyi yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden takip edebilecek.