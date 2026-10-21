Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi’nde ikinci hafta heyecanı!

Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio karşısında dört gol bulan Trabzonspor, ikinci sınavına bu kez kendi sahasında çıkacak. Bordo-mavililerin Hearts ile oynayacağı Avrupa mücadelesinin canlı yayın programı belli olurken karşılaşmanın hangi kanaldan ekranlara geleceği ve başlama saati de netleşti.
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk sınavından üç puanla ayrılan Trabzonspor, Avrupa arenasındaki ikinci randevusunda İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek. Trabzonspor - Hearts karşılaşması, 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Trabzonspor - Hearts mücadelesine Papara Park ev sahipliği yapacak. Bordo-mavili kulübün duyurusuyla karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Tribün kategorilerine göre bilet fiyatları 1.000 TL ile 15.000 TL arasında satışa çıktı. Sahasındaki ilk Avrupa sınavına çıkacak Trabzonspor, tribün desteğini de arkasına alarak ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Konferans Ligi'nin açılış haftasında Finlandiya deplasmanına çıkan Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında dört gollü bir galibiyete imza attı. Rakibini 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, lig aşamasına 3 puanla başlayarak Avrupa yolculuğunda önemli bir avantaj yakaladı.
İskoçya ekibi Hearts ise ilk hafta Nordsjælland ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı. Böylece Trabzonspor ikinci haftaya 3, Hearts ise 1 puanla giriyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Hearts mücadelesinin ardından Trabzonspor'u bir başka önemli Avrupa randevusu bekliyor. Bordo-mavililer, lig aşamasının üçüncü haftasında Almanya temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak. Trabzonspor - Freiburg karşılaşması, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Papara Park'ta oynanacak.
⏭️ 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 🏆 UEFA Konferans Ligi 🆚 Hearts 🗓️ 22.10.2026 ⏱️ 19.45 📍 Papara Park https://t.co/btqTaGN6CW— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 19, 2026