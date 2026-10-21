Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi’nde ikinci hafta heyecanı!

TRABZONSPOR VE HEARTS KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Konferans Ligi'nin açılış haftasında Finlandiya deplasmanına çıkan Trabzonspor, KuPS Kuopio karşısında dört gollü bir galibiyete imza attı. Rakibini 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, lig aşamasına 3 puanla başlayarak Avrupa yolculuğunda önemli bir avantaj yakaladı.

İskoçya ekibi Hearts ise ilk hafta Nordsjælland ile 1-1 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırdı. Böylece Trabzonspor ikinci haftaya 3, Hearts ise 1 puanla giriyor.