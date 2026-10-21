Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa devlerinin mücadelesi!

BAYERN MÜNİH VE ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Lig aşamasının ilk iki haftasını yenilgisiz tamamlayan Arsenal, Almanya deplasmanına avantajlı bir puan tablosuyla geliyor. İlk maçında Napoli'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İkinci haftada ise Lille karşısında üç gollü galibiyet elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi serüvenine Bodø/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle başladı. Ancak ikinci hafta Viking deplasmanında 3-3 berabere kalan Alman ekibi iki karşılaşmada 4 puan topladı.