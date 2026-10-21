Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa devlerinin mücadelesi!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftanın geride kalmasıyla puan mücadelesi kızışmaya başladı. Avrupa kupalarında geçmişten gelen rekabetlerini yeniden sahaya taşıyacak Bayern Münih ve Arsenal'in karşılaşması öncesinde maçın Türkiye'deki canlı yayın adresi ve başlama saati de netleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, Avrupa futbolunun köklü rekabetlerinden birine sahne olacak. Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih, geçen sezon Londra'da mağlup olduğu Arsenal'i bu kez kendi evinde ağırlayacak. Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, 21 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlıyor.
Avrupa futbolunun iki devini buluşturacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi belli oldu. Bayern Münih - Arsenal maçı, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki bu önemli randevuyu tabii platformundan takip edebilecek.
Almanya'nın Münih kenti, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha önemli bir futbol gecesine ev sahipliği yapacak. Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, Allianz Arena'da oynanacak.
Lig aşamasının ilk iki haftasını yenilgisiz tamamlayan Arsenal, Almanya deplasmanına avantajlı bir puan tablosuyla geliyor. İlk maçında Napoli'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İkinci haftada ise Lille karşısında üç gollü galibiyet elde ederek puanını 6'ya yükseltti.
Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi serüvenine Bodø/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle başladı. Ancak ikinci hafta Viking deplasmanında 3-3 berabere kalan Alman ekibi iki karşılaşmada 4 puan topladı.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasının ardından iki takım da kasım ayında farklı deplasmanlara çıkacak. Bayern Münih, lig aşamasının dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid - Bayern Münih maçı, 3 Kasım Salı günü oynanacak.
Arsenal ise Avrupa yolculuğuna Çekya'da devam edecek. İngiliz temsilcisi, 4 Kasım Çarşamba günü Slavia Prag'a konuk olacak.
𝟮𝟰 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗴𝗼…⏳ #FCBARS https://t.co/usOTK7iTUf— FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2026