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Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:32

Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa devlerinin mücadelesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi Bayern Münih ve Arsenal kozlarını paylaşacak. Geçmişte birçok kez Avrupa sahnesinde buluşan iki takımın rekabetine yeni bir mücadele eklenirken karşılaşmanın canlı yayın programı da belli oldu. Peki, Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, dev karşılaşmanın yayın bilgileri...

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Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa devlerinin mücadelesi!
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftanın geride kalmasıyla puan mücadelesi kızışmaya başladı. Avrupa kupalarında geçmişten gelen rekabetlerini yeniden sahaya taşıyacak Bayern Münih ve Arsenal'in karşılaşması öncesinde maçın Türkiye'deki canlı yayın adresi ve başlama saati de netleşti.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta, Avrupa futbolunun köklü rekabetlerinden birine sahne olacak. Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih, geçen sezon Londra'da mağlup olduğu Arsenal'i bu kez kendi evinde ağırlayacak. Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, 21 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlıyor.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun iki devini buluşturacak karşılaşmanın Türkiye'deki yayın adresi belli oldu. Bayern Münih - Arsenal maçı, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki bu önemli randevuyu tabii platformundan takip edebilecek.

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KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Almanya'nın Münih kenti, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha önemli bir futbol gecesine ev sahipliği yapacak. Bayern Münih - Arsenal karşılaşması, Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MÜNİH VE ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Lig aşamasının ilk iki haftasını yenilgisiz tamamlayan Arsenal, Almanya deplasmanına avantajlı bir puan tablosuyla geliyor. İlk maçında Napoli'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. İkinci haftada ise Lille karşısında üç gollü galibiyet elde ederek puanını 6'ya yükseltti.

Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi serüvenine Bodø/Glimt karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle başladı. Ancak ikinci hafta Viking deplasmanında 3-3 berabere kalan Alman ekibi iki karşılaşmada 4 puan topladı.

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BAYERN MÜNİH VE ARSENAL'İN BİR SONRAKİ RAKİPLERİ KİM?

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmasının ardından iki takım da kasım ayında farklı deplasmanlara çıkacak. Bayern Münih, lig aşamasının dördüncü haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Atletico Madrid - Bayern Münih maçı, 3 Kasım Salı günü oynanacak.

Arsenal ise Avrupa yolculuğuna Çekya'da devam edecek. İngiliz temsilcisi, 4 Kasım Çarşamba günü Slavia Prag'a konuk olacak.

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Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa devlerinin mücadelesi!
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