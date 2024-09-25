Barış Boyun suç örgütü iddianamesi birleştirme talebiyle gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, liderliğini İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı, Bayram Demir, Tolga Gültepe, Zafer Boyun, Bahadır Akdağ ile Beratcan Gökdemir tarafından yönetildiği belirtilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 95 eylemin anlatıldığı 574 sayfalık iddianamede 8 kişi maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi de şüpheli olarak yer alıyor.İddianamede örgüt lideri Barış Boyun hakkında, "Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten öldürme", "Yağma", "Kasten yaralama", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Mala zarar verme", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi suçlardan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 kez müebbet ve 147 yıl 10 aydan 304 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Düzenlenen iddianame, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 16. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme doğrultusunda İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde suç örgütünün devam eden bir yargılamasının olduğunu belirterek, birleştirme talebiyle iddianameyi 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.İddianame gönderildiği İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildikten sonra mevcut dosyalarla birleştirilip birleştirilmeyeceğine karar verilecek...