Barışma buluşması kanlı bitti: 2 ölü 6 yaralı

Husumetli olan 2 grup, barışmak için bir araya geldi ancak taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın Ç. ve Cemal E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.