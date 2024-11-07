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Giriş Tarihi: 7.11.2024 15:48 Son Güncelleme: 7.11.2024 15:53

Barışma isteği reddedilince dehşet saçtı: Talihsiz kadını evden çıktığı sırada vurdu!

Adana'nın Kozan ilçesinde 39 yaşındaki Ali A., daha önce dini nikahla 7 yıl birlikte yaşadığı 34 yaşındaki Ayşe B. ile tartışıp ayrıldılar. Daha sonra başka bir eve taşınan Ayşe B. İle barışmak isteyen adam isteği reddedilince talihsiz kadının evinin önünde tüfekle bacağından vurdu. İşte haberin detayları…

DHA
Barışma isteği reddedilince dehşet saçtı: Talihsiz kadını evden çıktığı sırada vurdu!

Adana'da 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Ali A.'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali A., olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali A., Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı.

Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali A. tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Saldırgan kaçarken, kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Barışma teklifi kabul edilmeyince dehşet saçan Ali A. saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Şahıs işlemleri için emniyete götürüldü.

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Barışma isteği reddedilince dehşet saçtı: Talihsiz kadını evden çıktığı sırada vurdu!
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