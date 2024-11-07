Barışma isteği reddedilince dehşet saçtı: Talihsiz kadını evden çıktığı sırada vurdu!

Adana'da 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Ali A.'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali A., olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali A., Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı.