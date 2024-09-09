Bariyerlere giren otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza kırım ekibinin çalışmasıyla kurtarılıp, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.