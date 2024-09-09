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Giriş Tarihi: 9.9.2024 16:43

Bariyerlere giren otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobil dönel kavşakta beton bariyere çarpıp, yol kenarındaki bir mağazanın bahçesine savruldu. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA
Bariyerlere giren otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Keşan-Malkara kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, İpsala yönüne giden 47 yaşındaki L.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşakta önce M.E.'nin kullandığı 34 plakalı otomobilin aynasına, daha sonra ise beton bariyere çarptı.

Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak, bir mağazanın bahçesine girdi. Otomobilin motoru yerinden koparken, sürücü L.K. ve yanındaki S.K., hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza kırım ekibinin çalışmasıyla kurtarılıp, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bariyerlere giren otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı
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