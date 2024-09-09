Bariyerlere giren otomobilin motoru koptu: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Keşan-Malkara kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Kavşağı'nda meydan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden, İpsala yönüne giden 47 yaşındaki L.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dönel kavşakta önce M.E.'nin kullandığı 34 plakalı otomobilin aynasına, daha sonra ise beton bariyere çarptı.
Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak, bir mağazanın bahçesine girdi. Otomobilin motoru yerinden koparken, sürücü L.K. ve yanındaki S.K., hurdaya dönen araçta sıkıştı.