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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:18

Bartın'da 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy'dan kahreden haber: Üzerine düşen tomruk sonu oldu!

Bartın'da üzerine tomruk düşen 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy, üzerine gelen tomrukların altında kaldı. Ağır yaralanan Ulusoy, kurtarılamadı.

DHA
Bartın’da 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy’dan kahreden haber: Üzerine düşen tomruk sonu oldu!

Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy, kamyonundaki odunları Bartın Akmescit Köyü sınırındaki orman deposuna taşıdı. Kamyon kasasındaki tomrukları boşaltmak isteyen kamyon sürücüsü, bir anda üzerine gelen tomrukların altında kaldı.

Ağır yaralanan Ulusoy, olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulusoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Bartın'da 58 yaşındaki Ekrem Ulusoy'dan kahreden haber: Üzerine düşen tomruk sonu oldu!
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