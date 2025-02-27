Bartın’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kazada sürücüler ile ambulansta görevli Emine Merve Akçay (25), Döndü Yaşar (25) ve ambulanstaki hasta Gülpınar Demir (20) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Beyzanur Kaplan (24) ve Havva Öztekin (48) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.