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Giriş Tarihi: 27.2.2025 02:48

Bartın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bartın'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

DHA
Bartın’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı İbrahim Paşa Kız Yurdundan hasta alan Tarık Vanlı (28) yönetimindeki ambulans, mahalle yolunda ara sokaktan ana yola çıkan Basra Ayaz (26) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile ambulansta görevli Emine Merve Akçay (25), Döndü Yaşar (25) ve ambulanstaki hasta Gülpınar Demir (20) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Beyzanur Kaplan (24) ve Havva Öztekin (48) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bartın'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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