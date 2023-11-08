Bartın’da Azize Gülmez’i öldürmüştü: O caninin cezası açıklandı!

Korkunç olay, 9 Kasım 2021'de Karasu köyünde yaşandı. Ercan Özkavlak, eski sevgilisi Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra çalıştığı fındık deposuna gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Özkavlak, hem Gülmez'i hem de araya giren işe yeri çalışanı Emrullah Yıldız'ı vurdu. Gülmez hayatını kaybetti, Yıldız ise tedavisi sonrası taburcu oldu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Özkavlak hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açıldı.