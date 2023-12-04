Bartın’da fıkra gibi olay! Acemi sürüce aynı araca iki kez çarptı

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir iş yerinin önünde park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve kamyonet sürücüsü olduğu belirtilen bir kişinin aracı geri almasını ve düzgün bir yere park etmesini istediği acemi sürücü, 63 saniye sonra tekrar aynı araca çarptı.Saniyeler sonra meydana gelen ikinci kazada, kamyonetin hasar görüp görmediğini inceleyen ve sürücü olduğu belirtilen bir kişi ile yanında bulunan bir başka kişiye çarptı. Şahıslardan biri çarpma anında yola savrulurken, diğeri ise iki aracın arasında kaldı.Sekerek hareket edebilen 2 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Fıkra gibi kazaya karışan sürücünün acemi olduğu ve ehliyetini yeni aldığı ileri sürüldü.