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Giriş Tarihi: 17.11.2023 21:57 Son Güncelleme: 17.11.2023 22:01

Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bartın-Karabük yolu Bahçecik mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti

DHA
Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçecik köyünde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Burak Dağcı (25) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İlhan Şahin (38) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücülerle birlikte Fatma Güngör (77), Ramazan Güngör (39) Mehmet Güngör (42) ve Nuran Cin (51) sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Burak Dağcı yönetimindeki otomobilin Abdipaşa beldesinde bulunan Özel Rehabilitasyon merkezine ait servis aracı olduğu öğrenildi

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Bartın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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