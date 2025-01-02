Bartın’da ırmağa giren yunus için ekipler seferber oldu

Ekipler, yunusun korkarak kendine zarar verme ihtimaline karşı hayvanı karadan takibe aldı. Ekiplerin yunusu denize ulaştırma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, önce yunus balığının ip ya da ağlara takılı kaldığını düşündü. Kurtarmak için hazırlık yapan ekipler, ilk yaptığı incelemede balığın herhangi bir yarasının bulunmadığını belirledi. Bir süre yunusu ırmak içerisinde takip eden ekipler, yunus balığının serbest bir şekilde hareket edebildiğini belirledi. Yunus balığının akıntıya karşı yumurtalarını bırakan balıkların peşinde olduğunu kaydeden ekipler, bir süre daha yunusun hareketlerini inceledi. Yunusun mahsur kalmadığını belirleyen ekipler, yaptığı incelemenin ardından orman kenarından ayrıldı. Öte yandan yaklaşık 80-90 santimetre uzunluğunda benekli yunus türünden bir yavru olduğu belirlenen yunusun, saatlerdir avlandığı ırmaktan ise doygunluğa ulaşmasının ardından ayrılması bekleniyor.