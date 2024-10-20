Bartın’da ’kadına bakma’ kavgası: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçe merkezinde alkollü balık restoranında yemek yiyen 2 grup arasında kavga çıktı. Erkek şahıslardan birinin diğer grupta bulunan kadına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada, şişe ve bıçak kullanıldı. Kavgaya karışanların biri bıçak darbesi ile gözünden, diğeri ise şişe darbesi ile kafasından yaralandı.