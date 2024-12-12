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Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:16

Bartın'da polisten kaçan sürücü, 10 metrelik köprüden atladı

Bartın'da polisten kaçan sürücü, aracını terk edip 10 metre yükseklikteki köprüden atladı. Sekerek kaçmaya devam eden sürücü izini kaybettirdi.

İHA
Bartın’da polisten kaçan sürücü, 10 metrelik köprüden atladı
Bartın'da polisin "dur" ihtarına uymayan 67 ZV 437 plakalı kamyonetin sürücüsü A.Y, peşine takılan polis ekiplerinin sıkıştırması sonucu Türbe Caddesi'nde aracını durdurdu.

Bir anda araçtan inen sürücü hızla köprünün karşı yakasına geçti. Yaklaşık 10 metre yükseklikteki demir korkuluklara çıkan A.Y., çamur zemine atladı. Atladığı yerde bir süre sonra doğrulan A.Y., sekerek kaçmaya devam etti.

Mezarlıkların bulunduğu bölgeye doğru giden şahıs, izini kaybettirmeyi başardı. Kimlik ve eşkal bilgisi verilen şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda bekçi ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan aramalarda şahsın izine rastlanamazken, araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.

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Bartın'da polisten kaçan sürücü, 10 metrelik köprüden atladı
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