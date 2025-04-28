Bartın’da rüzgarın hızı 75 km’ye ulaştı! 5 metrelik dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrası Amasra'da sabah saatlerinde rüzgarın hızı 75 kilometreye ulaştı. Amasra Büyük Liman'da beton bloklara çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Karadeniz'de seyir halindeki birçok balıkçı teknesi de limana çekildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri tarafından teknelerin zarar görmemesi için önlemler alındı.