Bartın’da yağmur alarmı

Bartın ilinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan ve hızını kesmeden devam eden yoğur yağmur yağışı nedeniyle il genelinde alarm verildi. Özellikle Bartın Irmağı kenarında oturan vatandaşlar megafonla uyarılıyor. Bartın Valiliği yaklaşık 24 saatdir aralıksız yoğun yağmur yağışı nedeniyle il genelinde alarm verdi. Sabah saatlerinde kent genelinde 5 saatte 45 kilogram yağış düştü. Amasra ilçesinde metrekareye 51 kilogram yağış düştü. İlçede şiddetli fırtına nedeniyle küçük limanda 4 metrelik dalgalar oluştu. Polis ekipleri Amasra'da küçük liman ve büyük limana şerit çekerek, vatandaşların girişine kapattı.

Bartın kent merkezinde aşırı yağış nedeniyle mazgallar sularla dolarken, bazı ev ve işyerinin bodrum katlarınıı su bastı. Bartın ırmağının geçtiği Yalı bölgesindeki belediye ekipleri kum çuvallarıyla sel taşkınına karşı önlem aldı. Polis ekipleri Bartın ırmağı kenarında oturan vatandaşları megafonla uyararak, tedbirli olmalarını istedi. Kentte yağış etkili olmaya devam ederekne, yağışın Çarşamba gününe kadar süreceği ve Perşembe gününden itibaren Bartın'ı terk edeceği belirtildi. Öte yandan Karasu Deresi taşarken, kentin tatil beldesi İnkumu'a giden yol taşan su ile doldu. Yaklaşık 100 metrelik kısımda su birikintisi oluşurken, sürücüler araçları ile yolda güçlükle ilerledi. Sürücüler uyarılırken, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Sançar Biçer, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Bartın İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri de suyu yoldan tahliye etmek için çalışma başlattı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, sabah erken saatlerinden itibaren alınan tüm önlemleri yerinde incelerken, yetkililerden bilgi aldı. Arslan tüm kurum ve kuruluşlar olarak önlemlerimizi aldık, teyakkuz halindeyiz dedi. Bartın ili 2022 ve 2023 yıllarında büyük sel felaketi yaşamış idi.