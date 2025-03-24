Bartın’da yaşanan maden kazasının kararı açıklandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen maden kazasında 43 işçinin yaşamını yitirmiş, 9 işçinin yaralanmıştı. Patlamadan sonra gözaltına alınan ve patlamaya ilişkin 4'ü tutuklu 23 sanığın yargılanmasında karar açıklandı. Bartın Adliyesinde oluşturulan salonda yapılan 12. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle 2023 yılında ilk mahkeme görülmeye başlanılmış idi. 12. duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklu sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı. Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratına hükmedildi.