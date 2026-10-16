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Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:41

Bartın’daki minibüs kazasında ağır yaralanmıştı! Merve 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bartın’da tünel çıkışında yolcu minibüsünün TIR’a çarptığı kazada 23 yaşındaki Merve Yurdakul yaralanmıştı. Genç kız tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybetti. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Bartın’daki minibüs kazasında ağır yaralanmıştı! Merve 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Kaza, 28 Eylül'de Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.

11 YOLCU YARALANDI

Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı.

GENÇ KIZ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BARTIN

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Bartın’daki minibüs kazasında ağır yaralanmıştı! Merve 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
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