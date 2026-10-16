Bartın’daki minibüs kazasında ağır yaralanmıştı! Merve 17 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 28 Eylül'de Yenihan mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine giden İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.
11 YOLCU YARALANDI
Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir (54) hayatını kaybetti, aracındaki 11 yolcu yaralandı.
GENÇ KIZ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ağır yaralanan Merve Yurdakul ise tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kazadan 17 gün sonra hayatını kaybeden Yurdakul'un cansız bedeni morga kaldırıldı