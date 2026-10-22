Bartın’daki şüpheli ölüm cinayet çıktı! 650 bin liralık borç iddiası

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi. Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör