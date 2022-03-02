Başak Cengiz’i katletmişti! Samuray kılıçlı caninin psikolojik tomografisinde nihai karar





Daha önce uyuşturucu madde kullandığı için tedavi gören Can Göktuğ Boz'un olay anında ya da öncesinde uyuşturucu madde etkisi ya da kullanımının tespit edilebilmesi bakımından kan, idrar ve saç örnekleri alınmamasının önemli bir adli tıbbi eksiklik olduğu belirtildi. Boz'un akıl hastası olduğunun ortada olduğu kaydedilen mütalaada yerinin cezaevi değil, akıl hastanesi olduğu kanaati bildirildi.