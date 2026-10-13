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Giriş Tarihi: 13.10.2026 21:39

Başakşehir’de driftin cezası pahalıya patladı!

Başakşehir'de bir şahsın aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşması pahalıya patladı. Ekipler görüntüler üzerine harekete geçerken, sürücüye 140 bin TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan şahsın aracı ise trafikten men edildi.

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İHA
Başakşehir’de driftin cezası pahalıya patladı!
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Olay, 11 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi Sokullu Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GEU 155 plakalı otomobilin sürücüsü, kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün yaptığı tehlikeli manevralara ilişkin görüntüler emniyet birimlerine ihbarda bulunuldu.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ


Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yaptıkları denetimler sırasında drift görüntülerini tespit etti. Görüntüler üzerinden çalışma başlatan ekipler, 34 GEU 155 plakalı otomobili kullanan kişinin Görkem Can olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücünün, yapılan görüşmede olayın 11 Ekim günü saat 17.00 sıralarında Sokullu Caddesi ile Hüdavendigar Caddesi kesişiminde gerçekleştiğini doğruladığı öğrenildi.

140 BİN TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Yapılan incelemelerin ardından sürücü Görkem Can'a, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi kapsamında drift yapmak suçundan 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, drift yaptığı otomobil de trafikten men edildi.

TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA

Öte yandan, sürücünün kavşakta drift yaptığı anların yer aldığı görüntüler, polis ekiplerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ortaya çıkarıldı. Görüntüler üzerine başlatılan çalışma, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında cezai işlem uygulanmasıyla sonuçlandı.

#BAŞAKŞEHİR
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