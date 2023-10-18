Başakşehir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Feci kaza, saat 22.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Cemil Taşçıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Eyüp Kaya idaresindeki ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yola uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Eyüp Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Tahsin D. ise ilk müdahalesinin ardından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.