Başakşehir’de kimyasal madde paniği: Bir anda dumanlar yükseldi!

Olay, Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi. Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı. Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.