Başakşehir’de sahte parfüm baskını: Piyasa değeri 23 milyon lira!

Şüpheliler tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira olan 45 bin doldurulmuş sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin boş parfüm şişesi, 70 bin adet çeşitli parfüm esansı ve imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Z.T., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi...