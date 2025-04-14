Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı! Tam 880 kilo...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada 2 araç ve 1 adrese yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, 777 paket toplam 880 kilogram uyuşturucu madde (skunk) ele geçirildi.Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 7 şüpheli ise yakalandı. Operasyonla ilgili sosyal medya paylaşımı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.