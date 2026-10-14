Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: Tüfek, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE, TÜFEK, FİŞEK...

Şüphelilerin çıktığı adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu.

Yakalanan 2 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör