Haberler Yaşam Haberleri Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tüfek, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:37 Son Güncelleme: 14.10.2026 16:38

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tüfek, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi

Başakşehir'de bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 765 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve AK-47 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Başakşehir’de uyuşturucu operasyonu: Tüfek, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi
  • ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

14 Ekim'de gerçekleştirilen saha çalışmaları ve istihbari analizlerin ardından adresi takibe alan ekipler, binadan çıkan ve şüpheli hareketlerde bulunduğu belirtilen B.U.A. (19) ile E.A.'yı (19) durdurdu. Şüphelilerin kontrollerinde 145 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE, TÜFEK, FİŞEK...

Şüphelilerin çıktığı adreste yapılan aramada ise 7 kilo 620 gram skunk, bir AK-47 tüfek, 6 fişek, bir paketleme makinesi ve bir hassas terazi bulundu.
Yakalanan 2 şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçları kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu: Tüfek, fişek, uyuşturucu madde ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA