Başakşehir’de yangın dehşetiyangın

Başakşehir Sanayi Sitesi'ndeki bir kimyasal madde deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Milas Caddesi'nde bulunan depoda saat 12.00'de yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, akan kimyasal maddelerle çevredeki işletmelere de sirayet etti. Yediemin otoparkında ve yol kenarında park halinde bulunan 20'nin üzerinde araç kullanılamaz hale geldi. Hemen yandaki kurban satış yerindeki bazı hayvanlar da elef oldu. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, 180 hayvanı da telef olmaktan son anda kurtardı. Bir itfaiye eri siyanürden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.