Başakşehir’deki kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti. Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.