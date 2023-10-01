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Giriş Tarihi: 1.10.2023 01:51

Başakşehir'deki kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Başakşehir'de kafede otururken, motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan motosikletli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Başakşehir’deki kafeye silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle cadde üzerindeki kafeye gelen 2 şahıstan biri, kafede arkadaşları ile oturan Abdurrahman Polat'a silahla 2 kez ateş etti. Saldırgan, motosiklete binerek arkadaşı ile birlikte kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken ağır yaralanan Abdurrahman Polat, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polat'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin şüphelileri arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Başakşehir'deki kafeye silahlı saldırı: 1 ölü
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