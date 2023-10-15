Başarı okumaktan geçer

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen 6. Kitap Günleri Fuarı, dün kitap severlerle buluştu. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen fuarın açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yaptı. vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda çok sayıda yazarın söyleşi ve ima günü etkinlikleri de yer alıyor.Fuarın ilk gününde kitaplarını imzalayan ve söyleşi programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisinin kaleme aldığı "Hünkarım: Bir Tahsin Paşa Romanı" adlı kitabı imzalayarak Bakan Işıkhan'a hediye etti.Açılış töreninde konuşan Bakan Işıkhan, insanların hayatlarının değişmesinde kitapların büyük rolü olduğuna dikkat çekerek, "İnsanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın çok önemli rolü vardır. Başarılı insanların en önemli özelliklerinden birisi de iyi bir okuyucu olmalarıdır. Okuma empati kurma, özgüven ve araştırma özelliğini kazandırır. Bir dünya lideri olan sayın Cumhurbaşkanımız başarının ilk sırrının okumak olduğunu, öğrendiklerimizi hayata geçirmek olduğunu dile getiriyor" dedi.