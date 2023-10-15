Haberler Yaşam Haberleri Başarı okumaktan geçer
Giriş Tarihi: 15.10.2023

Başarı okumaktan geçer

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Şahinbey Kitap Fuarı’nın açılışını yaptı. Işıkhan, “Başarılı insanların en önemli özelliği iyi okuyucu olmalarıdır ”dedi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Başarı okumaktan geçer
Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nce düzenlenen 6. Kitap Günleri Fuarı, dün kitap severlerle buluştu. Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen fuarın açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yaptı. vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda çok sayıda yazarın söyleşi ve ima günü etkinlikleri de yer alıyor.
Fuarın ilk gününde kitaplarını imzalayan ve söyleşi programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisinin kaleme aldığı "Hünkarım: Bir Tahsin Paşa Romanı" adlı kitabı imzalayarak Bakan Işıkhan'a hediye etti.



Açılış töreninde konuşan Bakan Işıkhan, insanların hayatlarının değişmesinde kitapların büyük rolü olduğuna dikkat çekerek, "İnsanların hayatlarının değişmesinde kitapların ve okumanın çok önemli rolü vardır. Başarılı insanların en önemli özelliklerinden birisi de iyi bir okuyucu olmalarıdır. Okuma empati kurma, özgüven ve araştırma özelliğini kazandırır. Bir dünya lideri olan sayın Cumhurbaşkanımız başarının ilk sırrının okumak olduğunu, öğrendiklerimizi hayata geçirmek olduğunu dile getiriyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Bunun adı sorumsuzluk! İzmir Büyükşehir’in çevre katliamına Çevre Bakanlığından suçüstü
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Filistinlilerin Osmanlı’ya gönderdiği ‘destek’ telgrafı ortaya çıktı
SON DAKİKA | DSÖ İsrail'in hastanelere yönelik baskısını şiddetle kınadı: Bu bir ölüm cezasıdır!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
O kadınla boşuna yarışmasın
ARKADAŞINA GÖNDER
Başarı okumaktan geçer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA