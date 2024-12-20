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Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:01 Son Güncelleme: 20.12.2024 11:16

Başbakan Adnan Menderes’in son günlerine tanıklık eden Cizreli Asker hayatını kaybetti

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes’in 17 Eylül 1961’de yargılanmasına ve idam edilmesine tanıklık eden Cizreli Asker Halil Yavuz, tedavi gördüğü Şırnak Devlet Hastanesi’nde 84 yaşında hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Başbakan Adnan Menderes’in son günlerine tanıklık eden Cizreli Asker hayatını kaybetti

İmralı Adası'nda idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in son anlarına tanıklık edip Menderes'i mahkemeye götürüp getiren ve korumalığını yapan 25 askerden biri olan Cizreli Halil Yavuz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Cudi Mahallesindeki ikametinde rahatsızlanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Yavuz, burada yapılan tedavinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Yavuz, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi Cizre'de tarihi ulu camide kılınan cenaze namazına müteakiben yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde asri mezarlığına defnedildi.

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Başbakan Adnan Menderes’in son günlerine tanıklık eden Cizreli Asker hayatını kaybetti
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