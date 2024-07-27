Başıboş bırakılan kangal köpeği dehşet saçtı... "Kafamı komple parçalamış"

Hastanede ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Güneş'e 100'den fazla dikiş atılırken, mağdur adam, ""Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı.