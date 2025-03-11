Başıboş köpek dehşeti

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'nde 10 yaşındaki Murat Tutar, ekmek almak için evden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk Erzurum Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.Bursa'nın İznik ilçesinde, 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan, kardeşine gitmek üzereyken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevresini saran yedi köpeğe karşı bastonuyla kendini savunmaya çalışan yaşlı kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.İzmir'de ise bacağından ısıralan 8 yaşındaki S.Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturma açıldığını, ihmali olanlarla ilgili hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.