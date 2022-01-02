Başıboş köpek dehşeti! “Çocuğu parçalamışlar”

EN AZ 50 60 DİKİŞLİK YARA VARDI

"Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk. Çok derin yaraları vardı. Daha önce de çok sefer bu olaylar yaşandı. Sürekli yaşanıyor. Hepimizin çocuğu var. Ben sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyorum. Hepimiz hayvan seviyoruz ama bu kadarı da hoş değil. Akşam olduğu zaman 20 - 25 köpek buraya iniyor. Bizler de sokağa çıkamıyoruz. Çocuğumu bakkala bile gönderemiyorum" dedi.