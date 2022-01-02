Ankara'da başıboş köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada | Video

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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş köpekler, 10 yaşındaki bir çocuğa saldırdı. Çocuğun vücudunda derin yara izleri oluştuğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"ÇOCUĞU PARÇALAMIŞLAR"
Saldırı anına şahitlik eden çevre sakinlerinden Serkan Nalbant ise bu tür olayların mahallede çok sık yaşandığını belirterek, "Evdeydik, bir anda sesler duyduk. Çıktık baktık köpekler çocuğu parçalamış. Diğer komşumuz da köpekleri kovalamış. O sırada da biz geldik. Ambulansı aradık. Çocuğun ailesini, yakınları aradım buraya getirdim. Sonra ambulans geldi. Çocuğu hastaneye götürdüler. Çocukta en az 50 - 60 dikişlik yara vardı. Çocuğu baya parçalamışlar. Polisler de geldi inceleme başlattı. Mahalleli olarak hepimiz çocuğun yardımına koştuk. Pantolonu yırtılmıştı. Kıyafet getirdik. Yaralarına buz koyduk.