Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan 69 yaşındaki Zeki Aksüt'ün oturduğu apartmanın 5. katından silah sesi duyan komşular, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, yaşlı adamın başından tek kurşunla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre olayın intihar olduğu değerlendiriliyor. Zeki Aksüt'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.