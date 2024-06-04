Başiskele’de korkutan gemi yangını

Kocaeli Başiskele İlçesi Yeniköy serbest bölgede bulunan bir tersanedeki gemide henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahalede bulunurken 4 işçinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangının geminin depo bölümünde çıktığı öne sürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİ YAVUZ PAYLAŞTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise yangınla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Başiskele Serbest Bölgede geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle,itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı. Daha sonra ise Vali Yavuz, olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden olayla ilgili bilgiler aldı.