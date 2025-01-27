‘Başka Sametler ölmesin’

Ankara'nın Etlik semtinde 5 Kasım 2022'de motokurye Samet Özgül (28), motosikletiyle giderken bir aracın sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartıştı. Araçtan inen 3 kişi Özgül'e saldırdı. Darp edilerek bıçaklanan genç hastanede öldü. Olay sonrası Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e dava açıldı.

Dava dosyasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Bülent Açıkgöz ve Mustafa Demirci hakkında verdiği "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası kararını bozarak beraatlerine karar verdi. İstinaf, yerel mahkemenin tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci hakkında verdiği müebbet hapis cezasını da bozarak 25 yıl hapis verdi. Adaletin yerini bulmadığını belirten kardeşi Berna Özgül, "Dava şu anda Yargıtay'da. Kararın bozulmasını bekliyoruz. Katiller hak ettiği cezayı alana kadar, adalet yerini bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Başka Samet Özgüller ölmesin" dedi.