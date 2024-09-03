Başkan Büyükkılıç’ın ağabeyi 30 milyon TL’lik Alzheimer Projesi’nin yapımını üstlendi

Eylül'ün 21'i, Cumartesi günü de Allah'ın izniyle temeli atacağız. 1 senede de bitireceğimize inanıyorum. Ben bu süreçte anlayışla yaklaşan tüm evlatlarına kamuoyunun huzurunda özellikle teşekkür ediyor, yeğenlerimi bağrıma basıyorum. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. Onların anlayışı, çok değerli yengemin desteği ve değerli büyüğümün de kararıyla bu besmeleyi çekip, hayırlı işe imzayı atıyoruz. Sosyal içerikli bu projeyi çok önemediğimizi buradan paylaşmak istiyorum bir nörolog doktor başkan olarak ben de. Ayrıca ellerinden öpüyorum, iyi ki varsın değerli büyüğüm, kıymetli ağabeyim diyorum" ifadelerinde bulundu.



"SAYIN BAŞKANIMA 'BÖYLE BİR DÜŞÜNCEM VAR, SİZ NE DERSİNİZ' DEDİM. O DA 'MEMNUNİYETLE' DEDİ"

Hayırsever Ramazan Büyükkılıç ise Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da desteği ve gayreti ile bu projeyi hayata geçirmek için girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Bu hizmeti yapmak için çok düşündüm. Kendi kendime bu işin yapılması için 'ne yaparım, nasıl ederim' diye ben de. Sayın başkanıma 'böyle bir düşüncem var, siz ne dersiniz' dedim. O da 'memnuniyetle, Kayseri'de en büyük bir ihtiyaç. Böyle bir tesise ihtiyaç var' dedi. Kendisi de sağ olsun çok büyük gayretler gösterdi. Bu işe teşebbüs etti. Biz de onun sayesinde bu işe teşebbüs ederek vatana, millete, Kayserili hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olması için bu işi başarmak için harekete geçtik. İnşallah elimizden gelen katkıyı yaparak bu işi başaracağız" diye konuştu.