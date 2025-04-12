Başkan Erdoğan açıklamıştı! ’Aile Yılı’na anlamlı destek!

Şahinbey Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı programı kapsamında başlatılan proje ile 10 yıllık evli olan çiftlere 5 bin, 20 yıl evli olan çiftlere 10 bin, 30 yıldır evli olan çiftlere 15 bin, 40 yıllık evli çiftlere 20 bin, 50 yıldır evli olan çiftlere ise 25'er bin lira nakdi destek verilecek. Ailelere, yanlarında yaşayan çocukları için de çocuk başına 1000'er lira nakdi destek sağlanacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere yönelik yeni sosyal destek programını açıkladı. Vatandaşların görüşleri doğrultusunda şekillenen projeye başvurular 18 Nisan'da başlıyor.

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Başkan Tahmazoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla, 10 yıl ve üzeri evli çiftlere nasıl destek olunabileceğine dair vatandaşlardan görüş istemişti. Gelen önerilerin tek tek değerlendirildiğini belirten Başkan Tahmazoğlu, projeyi tamamladıklarını ve uygulamaya geçeceklerini açıkladı.

MUTLU AİLE, HUZURLU TOPLUM

"Mutlu aile, huzurlu toplum" sloganıyla hareket ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025'i Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte, aile olmanın değerini bir kez daha vurguluyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri ailelerimizi her alanda destekledik. Sunduğumuz destekler ve bu yıl yaptığımız yeni projelerimizle gençlerimizin güçlü bir aile yapısı kurmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü huzurlu bir toplum, mutlu ailelerle mümkündür" dedi.

12.04.2025