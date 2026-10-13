Başkan Erdoğan’a 5 büyükelçiden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth'i, Mali Büyükelçisi Oumarou Maiga'yı, Hollanda Büyükelçisi Alle Dorhout'u, El Salvador Büyükelçisi Eduardo Alfonso G. Grande'yi ve Nijerya Büyükelçisi Saidu Usman Nasamu Dakingari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları Başkan Erdoğan'a yapılan güven mektubu takdiminin ardından Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.