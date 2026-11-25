24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitim camiasına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem mevcut kadro verilerini hem de yeni dönem alım planını açıkladı. Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılacak alımlarda takvim işlemeye başladı. İlk etapta yapılacak 15 bin öğretmen alımı için araştırmalar hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Öğretmenlere Saygı Gecesi Programı"nda öğretmen adaylarının beklediği müjdeyi duyurdu. Eğitim bütçesi ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan toplam 30 bin öğretmen adayı alımı yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı takvime göre, ilk aşamada 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları doğrultusunda 15 bin öğretmen adayı alınacak.
Söz konusu 15 bin kişilik alıma ilişkin resmi başvuru duyurusu ve branş bazlı kontenjan dağılımı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu hafta içerisinde ilan edilecek.
İstihdam hamlesinin 2027 yılında da kesintisiz süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 15 binlik kontenjanın 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre belirleneceğini kaydetti. 2027 yılı kapsamındaki 15 bin öğretmen adayının gelecek yılın eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime başlatılması hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında öğretmen adaylarına şu sözlerle seslendi:
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim.
2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum."
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Millî Eğitim Bakanı @Yusuf__Tekin ve Beraberindeki Eğitimcilerle Bir Araya Geldiği "Öğretmene Saygı Gecesi"nde Atama Müjdesi Verdi 📌 Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerle bir arada olmanın ve öğretmenleri milletin evinde ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alım duyurusu ve branş dağılımı, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından bu hafta içerisinde açıklanacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ivmeyi 2027 senesinde de devam ettiriyoruz. 2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayını gelecek eylül ayında Millî Eğitim Akademisine başlatmak amacıyla planlarımızı yapıyoruz. Bunun da hayırlı olmasını diliyor, mesleğe ilk adımlarını atacak toplam 30 bin öğretmen adayımızı şimdiden tebrik ediyorum." diyerek maarif ordusunun tüm neferlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. 📌 Programdaki konuşmasında Bakan Tekin, öğretmenlik mesleğini müstakil bir kanuna kavuşturduklarını, kariyer basamaklarıyla ve mesleki gelişim imkânlarıyla öğretmenleri hak ettikleri saygınlığa yükseltmek için emek verdiklerini ifade etti. 📌 Program kapsamında 150 güzel sanatlar lisesi öğrencisinin yer aldığı "Kim Var?" müzik ve tiyatro gösterisine yer verildi, "Hep Sen Varsın Diye" adlı videonun gösterimi yapıldı. 📍Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi #HepSenVarsınDiye 👉🏻 https://t.co/25g2Y7ovHZ— T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) November 24, 2026