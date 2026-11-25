Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgi, beceri ve değerleri beraberce ele alan özgün bir yaklaşımı eğitim sistemine kazandırdıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte asıl gücümüzün siz öğretmenlerimiz olduğu gerçeğini aklımızdan hiç çıkarmadık. Öğretmenlerimizin çalışma koşullarını, özlük ve mali haklarını iyileştirdik. İktidarlarımız döneminde 836 bin 551 öğretmen ataması yaptık. Şu an okullarımızda görev yapan 1 milyon 39 bin öğretmenin yüzde 80'i bizim dönemimizde atandı. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla ilgili şu haberi de paylaşmak isterim.