Başkan Erdoğan’dan BTÜ’ye birincilik ödülü

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN TEBRİK: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLUYORUZ

TEKNOFEST 2024 yarışmalarına başvuran, finallere kalan ve ödül almaya hak kazanan öğrencileri ve akademik danışmanlarını kutladığını belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bir sene önce kurduğumuz Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile akademik aklı ve tecrübeyi öğrenci takımlarımıza sistematik olarak yansıtabiliyoruz. Bu sayede BTÜ takımları TEKNOFEST ve diğer tüm teknoloji yarışmalarından derecelerle dönüyor. Büyük başarılara imza atan öğrencilerimizin, sunduğumuz teknik eğitim, laboratuvar ve atölye imkanları ile her zaman yanındayız. Hedefimiz her yıl daha büyük başarılara imza atmak. Bu kapsamda tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

ÖDÜLLÜ PROJELERİN DETAYLARI

ANTARES Takımı TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Gıda ve Tarım Kategorisi'nde 1'ncilik elde ettiği Döner Kanat İHA ile yapay zekâ desteğiyle, sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan korumayı amaçlıyor. BTÜ-ANTARES takımının 18 aylık çalışmasıyla tasarlanan İHA sayesinde sürü hayvanlarının otlatılması sırasında yabani hayvanlar tarafından gerçekleşebilecek saldırıların önüne geçilerek, kayıpların önlenmesi hedefleniyor. Remind Takımı'nın Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Kategorisinde "En İyi Takım Ruhu Ödülü'ne layık görüldüğü projesi ise alzheimer hastalığının erken evresinde olan bireylerin bilişsel bozulmalarının, geliştirilen VR tabanlı uygulama sayesinde yavaşlatmayı ve hastalık seyrinde ortaya çıkan bozuklukları hafifletmesini amaçlıyor.