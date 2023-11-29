Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır
Giriş Tarihi: 29.11.2023 19:08 Son Güncelleme: 29.11.2023 19:10

Başkan Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak Gazze'ye yönelik insani yardımların devam ettiğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

ANKARA
Başkan Erdoğan’dan Filistin paylaşımı: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü... Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır.

İKİNCİ İNSANİ YARDIM GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı.

Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor.

"KALICI ATEŞKES İÇİN TEMASLARIMIZA HIZ VERECEĞİZ"

Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir.

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Başkan Erdoğan'dan Filistin paylaşımı: Türkiye Filistinli kardeşlerinin yanındadır
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