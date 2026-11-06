Başkan Erdoğan: Dünya sancılı bir dönemden geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Bu sene onuncusunu gerçekleştirdiğimiz TRT World Forum'un hayırlı olmasını diliyorum. 2 gün boyunca geniş bir yelpazede güncel ve kritik konuların tartışılacağı formun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri haline gelen TRT World Forum'u başarı ile düzenleyen bizi bir araya getiren TRT çalışanlarına teşekkür ediyorum. Doğru ve tarafsız haber politikasıyla kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

GÜÇ REKABETİ GİDEREK SERTLEŞİYOR

İnsanlığın ortak sorunları bu platformda alanında uzman isimler tarafından ele alınıyor. Güncel konuların dışında milyarlarca insanın hayatına ışık tutuluyor. Bu sene gerçekleşecek toplantılarda alabildiğine verimli değerlendirmeler yapılacak. Buradan verilecek mesajların dünyanın tamamı için huzura ve istikrarlı olmasını temenni ediyorum. Uluslararası sistem norm ve ilkeleri ayaklar altında. Güç rekabeti giderek sertleşiyor.

Kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi temellerinin toprak kaymasına uğradığı zamanlardan geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu yeninin ise doğamadı krizi görüyoruz. Bu krizi sona erdirmenin ortak mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Sancılı dönemden geçiyoruz. Dünün reçeteleri ile bugünün sorunlarına çare bulunmaz.

GAZZE'DE 75 BİN KİŞİ İSRAİL SALDIRILARINDA ACIMASIZCA KATLEDİLDİ

81 yıl öncesi dizayn edilen uluslararası sistemi yakından takip ediyoruz. Sistemin iflas bayrağı çektiğini görüyoruz. Milyonlarca insanın açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış çağrısı yapanlar azınlık kaldı. Harabeye çevrilen Gazze'de bugün yıkık evlerde insanlar hayata tutunma mücadelesi çekiyor. İnsani yardım girişleri hala engelleniyor. Önceki hafta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve siyasetlerinin de olduğu heyetin Batı Şeria'ya girilmesine izin verilmedi.

Gazze'de 75 bin kişi İsrail saldırılarında acımasızca katledildi. 176 bin kişi yaralandı. Bu rakam 1995'te yine tüm dünyanın gözleri önünde işlenen Srebrenitsa katliamının 10 katına tekabül ediyor. Yalnız bizler değil artık tüm dünya şu gerçeği görüyor ve anlıyor. Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor.

MESELE SOYKIRIM ŞEBEKESİ OLUNCA KAĞITTAN KAPLANA DÖNÜŞÜYORLAR

Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır. Türkiye söz konusu olduğunda aslan kesilenler mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor.