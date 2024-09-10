Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ağır yaralandığı, hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.